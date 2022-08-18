اشتروا أكثر من 266 مليون دولار.. 46 مصرفا و123 شركة دخلت في مزاد البنك اليوم

شفق نيوز/ شارك 46 مصرفا و123 شركة صرافة وتوسط في مزاد الذي أجراه البنك من اليوم الخميس.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 266 مليونا و699 الفا و952 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 240 مليونا و899 الفا و 952 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 25 مليونا و800 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى أن 46 مصرفا و 123 شركة صرافة وتوسط في شاركت في مزاد اليوم.