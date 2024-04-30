اسواق بغداد وأربيل تغلق على ارتفاع بأسعار الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي في بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، مع إغلاق البورصتين الرئيسيتين في البلاد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان "اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145900 دولار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار في صباح هذا اليوم 145500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 146750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144750 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 145850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145750 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.