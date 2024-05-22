اسواق بغداد واربيل تغلق على انخفاض طفيف بأسعار الدولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في العاصمة بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق، مساء الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 145700 دينار ، والتي كانت قد سجلت صباح هذا اليوم 145850 دينارا مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى ان أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 146750 دينارا، بينما بلغ الشراء 144750 دينارا مقابل 100 دولار

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145400 دينار مقابل كل 100 دولار.