سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اسواق بغداد تغلق على انخفاض بأسعار صرف الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-13T14:48:22+0000
اسواق بغداد تغلق على انخفاض بأسعار صرف الدولار

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، مساء الاحد، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد. 

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد أغلقتا، مساء اليوم، على سعر صرف بلغ 147125 ديناراً، حيث كانت الاسعار صباح هذا اليوم قد سجلت  147200 دينار مقابل كل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية انخفضت في بغداد حيث بلغ سعر البيع  147500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

related

اسواق بغداد تغلق على ارتفاع طفيف بأسعار الدولار

Date: 2022-02-12 14:58:46
اسواق بغداد تغلق على ارتفاع طفيف بأسعار الدولار

أسواق بغداد تغلق على انخفاض بأسعار الدولار

Date: 2022-02-08 14:33:07
أسواق بغداد تغلق على انخفاض بأسعار الدولار

استقرار اسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Date: 2022-02-16 14:34:52
استقرار اسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

استقرار اسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Date: 2021-12-08 14:20:48
استقرار اسعار الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

انخفاض اسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Date: 2022-02-20 15:19:38
انخفاض اسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

الدولار يرتفع مع اغلاق اسواق بغداد

Date: 2021-10-13 14:44:36
الدولار يرتفع مع اغلاق اسواق بغداد

انخفاض طفيف في اسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Date: 2022-03-08 15:12:50
انخفاض طفيف في اسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد

Date: 2021-11-24 14:19:47
انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار مع اغلاق اسواق بغداد