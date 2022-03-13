اسواق بغداد تغلق على انخفاض بأسعار صرف الدولار

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، مساء الاحد، مع اقفال البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد أغلقتا، مساء اليوم، على سعر صرف بلغ 147125 ديناراً، حيث كانت الاسعار صباح هذا اليوم قد سجلت 147200 دينار مقابل كل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية انخفضت في بغداد حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار امريكي.