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اسعار نفط اوبك ترتفع لأكثر من 78 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-29T10:27:12+0000
اسعار نفط اوبك ترتفع لأكثر من 78 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار سلة نفط أوبك، يوم الاربعاء، لتصل لأكثر من 78 دولاراً متأثرة بأرتفاع الخامات النفطية الاخرى.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام ارتفعت بمقدار 64 سنتاً لتصل الى 78.37 دولاراً، مقارنة باليوم الذي سبقه والتي بلغ  السعر فيها 77.73 دولاراً".

وعزا بعض المختصين سبب ارتفاع اسعار اوبك نتيجة تأثرها بالخامات الاخرى برنت والخام الامريكي التي تسعر النفط الخام عالمياً، والتي  ارتفعت مع بداية الاسبوع الحالي ليصل سعر برنت الى اكثر من 80 دولاراً.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت (المملكة العربية السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

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