اسعار نفط اوبك تتأرجح حول الـ70 دولاراً

شفق نيوز/ انخفضت أسعار سلة نفط أوبك، يوم الثلاثاء، لتصل الى 70.14 دولاراً متأثرة بانخفاض الخامات النفطية الاخرى.

وذكرت منظمة أوبك في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام انخفض بمقدار 7 سنتات لتصل الى 70.14 دولاراً، مقارنة بيوم الجمعة الماضية التي بلغ السعر فيها 70.21 دولاراً".

وعزا بعض المختصين انخفاض اسعار اوبك نتيجة تأثرها بالخامات الاخرى برنت والخام الامريكي التي تسعر النفط الخام عالمياً، والتي هي الاخرى تاثرت نتيجة القلق إزاء هشاشة التعافي العالمي للطلب على الخام والوقود".

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر) ، جيراسول (أنغولا) ، دجينو (الكونغو) ، زافيرو (غينيا الاستوائية) ، ربيع لايت (الجابون) ، إيران الثقيلة (جمهورية إيران الإسلامية) إيران) ، البصرة الخفيف (العراق) ، الكويت للتصدير (الكويت) ، إس سدر (ليبيا) ، بوني لايت (نيجيريا) ، عرب لايت (المملكة العربية السعودية) ، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).