اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان مع الإغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، مساء اليوم الاثنين، مع إغلاق البورصة الرئيسية في بغداد، فيما انخفضت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، وذلك مقارنة مع الاسعار التي سجلتها لدى الافتتاح.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد اقفلت، مساء اليوم، على سعر صرف بلغ 155000 دينار مقابل 100 دولار، وهي ذات الاسعار التي سجلتها صباح اليوم.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت أيضا حيث بلغ سعر البيع 156000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 154000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا عن اسعار الافتتاح حيث بلغ سعر البيع 155450 دينارا، وسعر الشراء 154450 دينارا مقابل 100 دولار.