اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان تعاود الارتفاع

شفق نيوز/ عاودت أسعار صرف الدولار للارتفاع مرة اخرى في اسواق بغداد، وكوردستان اليوم الاربعاء 21 تشرين الأول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 124800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 124800 دينار مقابل 100 دولار.

وكانت بورصة الكفاح سجلت أمس الثلاثاء 124100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125250 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 124250 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 125000 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 124500 لكل مائة دولار أمريكي.