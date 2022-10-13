سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان اليوم 

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-13T06:58:08+0000
اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان اليوم 

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا صباح اليوم سعر صرف بلغ  147875 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار ليوم امس الاربعاء 147800 دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147500 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا، حيث بلغ سعر البيع  148200 دينار، وسعر الشراء  148100 دينار لكل 100 دولار. 

related

الدولار يبلغ قمة 9 أشهر

Date: 2021-08-20 09:08:46
الدولار يبلغ قمة 9 أشهر

ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

Date: 2021-04-06 06:55:19
ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

مع ارتفاع الدولار.. الذهب يرتفع بالسوق العراقية

Date: 2022-04-05 07:34:20
مع ارتفاع الدولار.. الذهب يرتفع بالسوق العراقية

أسعار الدولار تستقر في بغداد بإغلاق البورصة

Date: 2022-08-27 14:33:19
أسعار الدولار تستقر في بغداد بإغلاق البورصة

المالية تطمئن العراقيين: رفع سعر الدولار أوقف سقوط العملة وعزز القدرات

Date: 2021-10-05 07:50:16
المالية تطمئن العراقيين: رفع سعر الدولار أوقف سقوط العملة وعزز القدرات

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في كوردستان

Date: 2022-01-30 07:24:13
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وارتفاعها في كوردستان

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد بعد توقف البورصة عن التداول

Date: 2021-07-20 07:44:22
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد بعد توقف البورصة عن التداول

الذهب يهبط لأدنى مستوى في عام ونصف

Date: 2022-09-15 16:10:48
الذهب يهبط لأدنى مستوى في عام ونصف