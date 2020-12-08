اسعار صرف الدولار تواصل الارتفاع في بغداد و كوردستان

شفق نيوز/ استمرت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد وكوردستان بالارتفاع اليوم الثلاثاء 8 كانون الأول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 127100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهو السعر نفسه لبورصة الحارثية.

في حين سجلت في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم امس الاثنين 125850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 127500 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 126000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 127000 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 126500 لكل مائة دولار امريكي.

وعزا بعض اصحاب مكاتب الصيرفة استمرار ارتفاع سعر الصرف الى الاشاعات التي تذكر حول نية الحكومة برفع سعر صرف الدولار ، مما حذا بالمواطنين الى الاقبال على شراء الدولار .