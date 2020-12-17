اسعار صرف الدولار تعاود الارتفاع في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد وكوردستان اليوم الخميس 17 كانون الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت هذا اليوم، 129900 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 129800 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد امس الاربعاء 129500 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 130500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 129000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 129600 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 129000 لكل مائة دولار امريكي.