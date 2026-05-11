اسعار صرف الدولار ترتفع في بغداد واربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي إزاء الدينار العراقي، صباح اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 154200 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، مقارنة بأسعار أمس الأحد والتي بلغت 153500 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 154750 دينارًا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153750 دينارًا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار، أيضاً إذ بلغ سعر البيع 153650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153500 دينار.