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اسعار صرف الدولار تتعدى 150 الف دينار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-06T15:38:36+0000
اسعار صرف الدولار تتعدى 150 الف دينار في بغداد

شفق نيوز/ قفزت أسعار صرف الدولار، مساء الاحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة العراقية بغداد ليتعدى سعر البيع 150 الف دينار .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، مساء اليوم، 149800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح اليوم الاحد 149600 دينارعراقي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150250 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149520 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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