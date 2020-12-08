اسعار صرف الدولار تتراجع في اسواق بغداد

شفق نيوز/ تراجعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، مساء الثلاثاء 8 كانون الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، عصر اليوم، 126300 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 126300 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت الاسعار في بورصة الكفاح المركزية صباح اليوم في بغداد 127100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت أيضاً في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 127000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 126000 دينار لكل 100 دولار امريكي.