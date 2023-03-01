اسعار صرف الدولار تتخطى 15500 دينار في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية والاسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان، لتتخطى حاجز 15500 ألف دينار لكل 100 دولار .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا، صباح اليوم، سعر صرف بلغ 155500 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح امس الثلاثاء 153900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 156500 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 154500 دينار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 156100 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 155100 دينار.