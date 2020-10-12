اسعار النفط تنخفض مع عودة المنتجين الأمريكيين بعد الإعصار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي يوم الاثنين، مع بدء المنتجين الأمريكيين استعادة الإنتاج بعد ضعف إعصار دلتا، في حين توقف الإضراب الذي أثر على الإنتاج في النرويج.

وانخفض خام برنت LCOc1 لشهر كانون الاول 32 سنتا، أو 0.8٪، ليصل الى 42،53 دولار للبرميل بحلول 5:30 بتوقيت جرينتش كما انخفض غرب تكساس الوسيط CLc1 لشهر تشرين الثاني الى 40.30 دولار للبرميل، بانخفاض 30 سنتا، أو 0.7٪.

وارتفعت الاسعار لكلا الخامين بأكثر من 9٪ الأسبوع الماضي ، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي لخام برنت منذ حزيران ، لكنه انخفض يوم الجمعة بعد أن أبرمت شركات النفط النرويجية صفقة أجور مع مسؤولي النقابات العمالية .

وقال مايكل مكارثي ، كبير استراتيجيي السوق في CMC Markets في سيدني: "لقد حصلنا على دعم جيد لكل من برنت وغرب تكساس على خلفية بعض المخاوف بشأن العرض" ، مضيفًا أن السحب الكبير الأسبوع الماضي في نواتج التقطير المتوسطة ومخزونات البنزين يشير إلى تحسن صورة الطلب أكثر من المتوقع.

وفي الولايات المتحدة ، تم تخفيض تصنيف إعصار دلتا ، الذي وجه أكبر ضربة لإنتاج الطاقة في خليج المكسيك الأمريكي منذ 15 عامًا ، إلى إعصار ما بعد المداري بحلول يوم الأحد.

وأظهرت بيانات من بيكر هيوز أنه على الرغم من تأثير العاصفة على العمليات البحرية ، فإن أسعار النفط التي احتفظت بحوالي 40 دولارًا للبرميل خلال الأشهر القليلة الماضية شجعت شركات الطاقة الأمريكية على إضافة منصات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الرابع على التوالي الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى ، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج في ليبيا ، أحد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، إلى 355 ألف برميل يوميا يوم الاثنين بعد زوال قوة قاهرة في حقل الشرارة اعتبارا من الأحد.