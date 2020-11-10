اسعار النفط تنخفض بسبب قلة الطلب وشركات الادوية تنعش الآمال

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع عودة المخاوف بشأن الطلب على الوقود على المدى القريب في أوروبا والولايات المتحدة المتضررة من فيروس كورونا بعد أن ارتفعت الأسعار ليلا بعد نتائج مشجعة من شركات للادوية التي انعشت الامال.

تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتًا ، أو 1.41٪ ، إلى 39.72 دولارًا للبرميل الساعة 05:50 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتًا ، أو 1.08٪ ، إلى 41.94 دولارا للبرميل.

وقفزت كلا العقدين المؤشر 8٪ يوم الاثنين في أكبر مكاسبها اليومية في أكثر من خمسة أشهر بعد ان أكدت عدة شركات للأدوية منها فايزر PFE.N وBioNTech 22UAy.F ان التجارب الاولية للادوية التي تم اختراعها اشارت الى ان 90٪ منها فعالة بناء على نتائج التجارب الأولية.

وقالت ريستاد إنرجي إن عمليات الإغلاق في أوروبا قد تؤدي إلى خسارة مليون برميل أخرى من الطلب على النفط بنهاية هذا العام ، بينما سيستغرق الأمر عدة أشهر أخرى قبل أن يتوفر لقاح.

ومن المقرر صدور أرقام مخزون النفط الأمريكي يوم الثلاثاء من معهد البترول الأمريكي ، ويوم الأربعاء من إدارة معلومات الطاقة وفي حال انخفاضها او ارتفاعها فانها ستلقي بضلالها على اسعار النفط.

وقلل انخفاض أسعار النفط بعد تعليقات من وزير الطاقة السعودي ، الذي قال يوم الاثنين إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ، المعروفين باسم أوبك + ، قد يعدلون اتفاق خفض الإمدادات إذا انخفض الطلب قبل بدء اللقاح. متاح.

واتفقت أوبك + على خفض الإمدادات بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا من أغسطس حتى ديسمبر ثم تخفيف الخفض إلى 5.7 مليون برميل يوميا من يناير كانون الثاني.