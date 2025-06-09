اسعار النفط تستقر مع انتظار المحادثات التجارية بين أمريكا والصين

شفق نيوز/ احتفظت أسعار النفط بمكاسب الأسبوع الماضي في وقت مبكر من يوم الاثنين مع انتظار المستثمرين محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين المقرر عقدها في لندن في وقت لاحق من اليوم.

استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 66.47 دولارًا للبرميل عند الساعة 00:08 بتوقيت غرينتش.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتًا واحدًا ليصل إلى 64.59 دولارًا.

ودعمت احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين الأسعار في الوقت الذي من المقرر أن يجتمع فيه ثلاثة من كبار مساعدي الرئيس دونالد ترامب مع نظرائهم في لندن يوم الاثنين لحضور أول اجتماع لآلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وسجلت أسعار النفط أول مكاسبها الأسبوعية في ثلاثة أسابيع على إثر هذا الخبر.

يبدو أن تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر استقرار معدل البطالة في مايو قد زاد من احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، مما عزز مكاسب الأسبوع الماضي.

البيانات الاقتصادية واحتمال التوصل إلى اتفاق تجاري يمكن أن يدعم النمو الاقتصادي ويزيد الطلب على النفط على المخاوف بشأن زيادة إمدادات أوبك+ بعد أن أعلنت المجموعة عن زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج لشهر يوليو في 31 مايو.

وقال باحثون في كابيتال إيكونوميكس إنهم يعتقدون أن "هذه الوتيرة السريعة الجديدة لارتفاع إنتاج (أوبك+) ستستمر".