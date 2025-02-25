اسعار النفط ترتفع بعد عقوبات امريكية جديدة على ايران

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران وهو ما زاد المخاوف من احتمال تقلص الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.51 بالمئة إلى 75.16 دولارا للبرميل بحلول الساعة 02:17 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو 0.61 بالمئة إلى 71.13 دولارا للبرميل.

وحقق كلا العقدين مكاسب في جلسة الاثنين بعد انخفاضهما دولارين يوم الجمعة.

وفرضت الولايات المتحدة يوم الاثنين عقوبات جديدة على أكثر من 30 وسيطا ومشغلا لناقلات النفط وشركات الشحن بسبب دورهم في نقل النفط الإيراني.

وقال الرئيس دونالد ترامب إنه يريد خفض صادرات النفط الخام الإيرانية إلى الصفر.

تعد إيران ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حيث ضخت 3.2 ملايين برميل يوميا في يناير/كانون الثاني.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن الرسوم الجمركية على الواردات الكندية والمكسيكية المقرر أن تبدأ في الرابع من مارس "ستكون في موعدها وفي الموعد المحدد" على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولتان الشريكتان التجاريتان لمعالجة مخاوف ترامب بشأن أمن الحدود والفنتانيل. ويقول المحللون إن الرسوم الجمركية ستؤثر سلبا على نمو الطلب العالمي على النفط.