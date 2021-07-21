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اسعار النفط ترتفع بعد انخفاض حاد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-21T11:21:15+0000
اسعار النفط ترتفع بعد انخفاض حاد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط إلى 70 دولاراً للبرميل، يوم الأربعاء، بعد أن شهدت خلال اليومين الماضيين هبوطاً حاداً.

وذكرت وكالة رويترز، أسعار النفط عكست اتجاهها، خلال تعاملات اليوم، وعادت إلى الارتفاع بالرغم من بيانات أظهرت زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.2% لتصل إلى 70.19 دولارا للبرميل، بعد أن نزلت خلال الجلسة إلى 68.63 دولارا للبرميل.

وصعدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.3% لتسجل 68.04 دولارا، بعد أن انخفضت إلى 66.44 دولارا في وقت سابق من اليوم.

وقال ريكاردو إيفانجليستا، المحلل لدى "أكتيف تريدز" إن "النفط عثر فيما يبدو على الدعم مع تنامي الشهية للمخاطرة من جديد. هذا الدعم يعقب التراجعات الكبيرة المسجلة خلال جلسات قليلة ماضية، والتي أوقد شرارتها القلق حيال تأثير المتحور دلتا، فضلا عن اتفاق دول (أوبك+) على زيادة الإنتاج".

وكانت أسعار النفط انخفضت يوم الاثنين الماضي عقب اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، على زيادة المعروض 400 ألف برميل يوميا في كل شهر من أغسطس/ آب 2021 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وتفاقم التراجع بفعل المخاوف من أن يؤثر تنامي إصابات سلالة دلتا من فيروس كورونا على الطلب في أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان.

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