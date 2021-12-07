اسعار النفط تقفز بنحو 5% مدفوعة بآمال تراجع مخاوف أوميكرون

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، بعد انتعاش يقترب من 5 بالمئة في اليوم السابق مع انحسار المخاوف بشأن تأثير متغير Omicron على الطلب العالمي على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتا أو 0.85 بالمئة إلى 73.70 دولارا للبرميل في الساعة 05:24 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت مرتفعة 4.6 بالمئة يوم الاثنين. بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.28 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 70 سنتًا، بناءً على مكاسب بنسبة 4.9٪ في الجلسة السابقة.

وتراجعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من أن اللقاحات قد تكون أقل فعالية ضد متغير فيروس كورونا الجديد أوميكرون، مما أثار مخاوف من أن الحكومات قد تعيد فرض قيود للحد من انتشاره وتضر بالنمو العالمي والطلب على النفط.

ومع ذلك، أفاد مسؤول صحي في جنوب إفريقيا خلال عطلة نهاية الأسبوع أن حالات Omicron هناك لم تظهر سوى أعراض خفيفة، قال مسؤول الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فوسي، لشبكة CNN "لا يبدو أن هناك درجة كبيرة من الخطورة" حتى الآن.

وفي علامة أخرى على الثقة في الطلب على النفط، رفعت السعودية، أكبر مصدر في العالم، الأسعار الشهرية للخام يوم الأحد، يأتي ذلك بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في مجموعة تُعرف باسم أوبك +، على مواصلة زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في يناير على الرغم من الإفراج عن الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الأمريكية.