اسعار الذهب في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (25 ايلول 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 338 الف دينار، وسعر الشراء 334 الفاً، وهي نفس الاسعار ليوم امس السبت.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 308 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 304 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 340 الف دينار و 350 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 310 آلاف و 320 الف دينار.

فيما شهدت أسعار الذهب اربيل استقرارا ايضا في أسواقها حيث بلغ سعر البيع الآتي:

مثقال ذهب عيار 24 بـ 390,000

مثقال ذهب عيار 22 بـ 360,000

مثقال ذهب عيار 21 بـ 353,000

مثقال ذهب عيار 18 بـ 295,000

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.