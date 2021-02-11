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اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-11T08:20:37+0000
اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الخميس (11 شباط 2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 375.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 371.000 دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 350.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 345.000 دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 372 و 380 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 345 و355 ألفا.ً

ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات).

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