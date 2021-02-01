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اسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-01T08:06:17+0000
اسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الأجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين (1 شباط 2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع بـ382.500 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 372.500 دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 355.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 347.50 دينارا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 380 و 395 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 355 و375 ألفاً.

ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات).

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