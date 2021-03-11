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اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-11T08:09:48+0000
اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الخميس (11اذار 2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 346.500 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 341.500 دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 316.500 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 311.500 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 350 و 360 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 320 الف دينار و330 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات)

 

 

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