اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الخميس (11اذار 2021).
ففي أسواق الجملة لشارع النهر في بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 346.500 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 341.500 دينار.
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 316.500 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 311.500 الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 350 و 360 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 320 الف دينار و330 الف دينار.
ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات)