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اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-04T08:39:09+0000
اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الخميس (4 اذار 2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 350.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 345.000 دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 320.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 315.000 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 350 و360 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 325 و330 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات)

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