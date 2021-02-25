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اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-25T08:19:46+0000
اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الخميس (25 شباط 2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 367.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 362.000 دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 341.500 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 336.500 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 365 و 375 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 340 و350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات).

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