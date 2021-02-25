اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الخميس (25 شباط 2021).
ففي أسواق الجملة لشارع النهر في بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 367.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 362.000 دينار.
أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 341.500 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 336.500 الف دينار.
وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 365 و 375 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 340 و350 الف دينار.
ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات).