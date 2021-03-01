اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الاثنين

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين (1 آذار 2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 355.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 350.000 دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 325.000 دينار، في حين بلغ سعر الشراء 320.000 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 355 و365 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 330 و340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد (5 غرامات).