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اسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاثنين

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-15T08:20:12+0000
اسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاثنين

تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين (15 أذار 2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 352 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 347 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 322 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 317 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 355 الفاً و365 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 325 الفاً و335 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات)

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