اسعار الذهب تنتظر المحادثات الأميركية الإيرانية وبيانات التضخم

شفق نيوز- بغداد

استقرت أسعار الذهب، الخميس، وسط ترقب الأسواق لمسار المحادثات بين أميركا وإيران، وانتظار بيانات التضخم الأميركية التي تُعد مؤشرًا مهمًا لاتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وسجل الذهب الفوري 4713.79 دولارًا للأونصة، فيما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.8% لتصل إلى 4736.50 دولارًا، في ظل حذر المستثمرين من التطورات الجيوسياسية والاقتصادية.

وتترقب الأسواق صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، إضافة إلى بيانات أسعار المستهلكين، لما لها من تأثير مباشر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه الذهب.

وفي السياق ذاته، أظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس ميلًا متزايدًا لدى صناع القرار نحو تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، خاصة مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

كما ساهمت التطورات الأمنية، بما في ذلك تصاعد التوترات الإقليمية، في تعزيز حالة عدم اليقين في الأسواق، ما أبقى الذهب ضمن نطاقات محدودة على المدى القريب، رغم توقعات بعودته للارتفاع مدعومًا بالمخاطر الجيوسياسية.

وعلى صعيد المعادن الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.5% إلى 73.71 دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين 0.6% إلى 2017.26 دولارًا، فيما خسر البلاديوم 0.4% ليصل إلى 1549.18 دولارًا.