اسعار الذهب تشهد استقراراً في بغداد وارتفاعاً في أربيل

شفق نيوز- بغداد

استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، فيما شهدت ارتفاعاً في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجّلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 668 ألف دينار، وسعر الشراء عند 664 ألف دينار، وهي ذات الأسعار المسجّلة أمس الثلاثاء.

أما المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فسجّل سعر بيع بلغ 638 ألف دينار، وسعر شراء 634 ألف دينار. وفي محال الصياغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 670 ألفاً و680 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 640 ألفاً و650 ألف دينار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً، إذ بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 696 ألف دينار، وعيار 21 نحو 665 ألف دينار، وعيار 18 نحو 570 ألف دينار.