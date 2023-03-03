اسعار الذهب ترتفع وتتجه لأفضل اداء منذ أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، متجهة فيما يبدو لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف يناير/ كانون الثاني مع تراجع الدولار، بينما يقيّم المتعاملون احتمالات أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0550 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1839.39 دولار للأوقية (الأونصة) مرتفعا نحو 1.6% خلال الأسبوع حتى الآن.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1844.80 دولار.

ويهدف رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم إلى عزوف المستثمرين عن ضخ أموال في الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.

ونزل مؤشر الدولار 0.2% متجها لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ يناير/ كانون الثاني، مما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 21 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.4% إلى 963.90 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4% مسجلا 1454.99 دولار.

ومن المنتظر أن تسجل المعادن الثلاثة مكاسب أسبوعية، لا سيما البلاتين الذي يتجه لتسجيل أفضل أسبوع منذ نوفمبر/ تشرين الثاني.