اسعار الذهب ترتفع مع ضعف الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مدعومًا بانخفاض في عوائد الدولار الأمريكي والخزانة، رغم بوادر التقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا الا ان جاذبية المعدن تراجعت كملاذ آمن.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ إلى 1925.75 دولارًا للأوقية، اعتبارًا من الساعة 04:53 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل المعدن أدنى مستوياته منذ 28 فبراير/ شباط بفعل الآمال من أجل إنهاء تفاوضي للنزاع في أوكرانيا.

العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.6 ٪ إلى 1930.10 دولارا.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من أسبوع في الدورة السابقة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للآخرين

حاملي العملة.

كما تراجعت عائدات الولايات المتحدة القياسية لأجل 10 سنوات عن قرب أعلى مستوياته في ثلاث سنوات والعوائد المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة من عقد السبائك غير المنتجة.

بالنسبة للمعادن الاخرى ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.4٪ لتصل إلى 24.84 دولارًا للأونصة وارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 996.61 دولارا.