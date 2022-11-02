اسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار 

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، مع تراجع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانا أساسيا بخصوص السياسة النقدية سيصدره البنك المركزي الأمريكي قد يقدم مؤشرات عن وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1650.67 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:55 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1655.00 دولارا للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مما عزز جاذبية الذهب المقوم بالدولار للمشترين الحائزين لعملات أخرى.

ومن المتوقع أن يقرر البنك المركزي زيادة رابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس لأسعار الفائدة، لكن المستثمرين سيبحثون في البيان عن مؤشرات بشأن احتمال إبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 19.67 دولاراً للأوقية بعد أن ارتفعت لذروة ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء.

وصعد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 951.63 دولاراً، وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1901.70 دولاراً.