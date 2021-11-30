اسعار الذهب ترتفع مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار الامريكي حيث قدر المستثمرون شدة تأثير متغير فيروس كورونا أوميكرون على الاقتصاد العالمي.

وارتفع سعر الذهب الفوري 0.2 بالمئة إلى 1796.25 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1790.40 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 ٪، مما قلل من تكلفة المعدن للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وفرض عدد متزايد من الدول قيودًا على السفر للحد من انتشار متغير COVID-19 المكتشف حديثًا، والذي قالت منظمة الصحة العالمية يوم أمس الاثنين إنه ينطوي على مخاطر عالية جدًا للإصابة بالعدوى.

وقال إيليا سبيفاك، محلل العملات في ديلي فوركس، إن "هذا هو نوع الأخبار التي كان ينبغي أن تعطي دفعة أكبر للذهب، حقيقة أنها لا تشير إلى وجود الكثير من الضعف الأساسي في الذهب".

وبالنسبة للعملات الاخرى استقر سعر الفضة الفورية عند 22.90 دولارًا للأوقية. تقدم البلاتين 0.5٪ إلى 967.84 دولارًا ، وارتفع البلاديوم 0.3٪ إلى 1800.26 دولار.