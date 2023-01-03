اسعار الذهب ترتفع في أسواق بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (3 كانون الثاني 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 393 الف دينار، وسعر الشراء 389 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاثنين 388 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 363 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 359 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 395 الف دينار و 405 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 365 الفاً و 370 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 450 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 410 آلاف دينار، وسجل عيار 21 بيع 400 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 340 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).