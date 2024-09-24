اسعار الذهب ترتفع في بغداد وتستقر بأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الثلاثاء (24 أيلول 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 549 الف دينار، وسعر الشراء 545 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن "سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 519 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 515 الفاً".

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 550 الف دينار و560 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 520 الفاً و530 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل؛ فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 645 ألف دينار، وعيار 22 بيع 590 ألف دينار، وعيار 21 بيع 565 ألف دينار، وعيار 18 بيع 485 ألف دينار.