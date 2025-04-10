اسعار الذهب ترتفع بأكثر من 1%

شفق نيوز/ ارتفع الذهب أكثر من 1%، يوم الخميس، مع إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذ آمن بعد أن رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الصين.

وأدى إعلان ترامب رفع الرسوم الجمركية مجدداً إلى تصعيد الحرب التجارية المحتدمة بالفعل، حيث ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2% ليصل إلى 3,119.18 دولاراً للأوقية (الأونصة)، اعتباراً من الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش، في الجلسة السابقة، سجل الذهب أفضل أداء يومي له منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1.8% لتصل إلى 3,135.50 دولاراً.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 104% إلى 125%. وقد تبادل أكبر اقتصادين في العالم فرض رسوم جمركية متبادلة خلال الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، قرر ترامب خفض الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها مؤخراً على عدد من البلدان بشكل مؤقت.

وارتفع الذهب، الذي يعد تحوطاً ضد حالة عدم اليقين العالمية والتضخم، بأكثر من 18% في العام 2025، مدفوعاً إلى حد كبير بخطط ترامب للتعريفات الجمركية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، والشراء القوي من جانب البنوك المركزية، وزيادة الاستثمارات في صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 31.08 دولاراً للأوقية، وخسر البلاتين 0.5% إلى 932.81 دولاراً، وتراجع البلاديوم 1.2% إلى922.72دولاراً.