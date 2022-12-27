اسعار الذهب تتعدى 400 الف دينار للمثقال في أسواق بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 400 الف دينار، وسعر شراء 396 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاثنين 384 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 370 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 366 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 ألف دينار و410 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و380 ألف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 460 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 420 الف دينار، وسجل عيار 21 للبيع 405 آلاف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 345 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).