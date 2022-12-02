اسعار الذهب تتجه صوب أفضل أداء من ثلاثة أسابيع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، قبل إعلان بيانات وظائف أمريكية مهمة، لكنها ما زالت تتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في ثلاثة أسابيع مع ضعف الدولار بفعل توقعات بإبطاء وتيرة رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، ومؤشرات على تراجع التضخم.

وبحلول الساعة 02:47 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1796.71 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ 10 أغسطس آب عند 1804.46 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1810.70 دولار للأوقية.

وزادت أسعار الذهب بنحو 2.4% هذا الأسبوع، فيما سيصبح ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

وتماسك مؤشر الدولار خلال اليوم، لكنه يتجه نحو تكبد خسارة أسبوعية بنحو 1% متأثرا بتوقعات ببلوغ أسعار الفائدة الأمريكية ذروتها.

ويخفض نزول الدولار سعر الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول، هذا الأسبوع، إن الوقت قد حان لإبطاء وتيرة رفع الفائدة.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات وظائف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدورها اليوم الجمعة، بحثا عن مؤشرات على كيفية تأثير رفع الفائدة على سوق العمل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 22.61 دولار للأوقية.

واستقر البلاتين عند 1041.38 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم 1% إلى 1922.13 دولار للأوقية.