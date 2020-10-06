اسعار الدولار في بغداد وكوردستان تعاود الارتفاع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، وكوردستان مرة اخرى اليوم الثلاثاء 6 تشرين الأول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 123700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 123700 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجل سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح ليوم أمس الاثنين 123200 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغت 124000 دينار عراقي، بينما كانت أسعار الشراء 123000 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد ارتفعت أسعار الدولار ايضا حيث بلغ سعر البيع 123900 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 123700 لكل مائة دولار امريكي.



