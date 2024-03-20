اسعار الدولار في بغداد واربيل مع الاغلاق

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في العاصمة بغداد، وانخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة، مساء اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 149600 دينار مقابل كل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار، بينما بلغ الشراء 148500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار، انخفاضا طفيفاً حيث بلغ سعر البيع 149650 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149550 ديناراً.