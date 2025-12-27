اسعار الدولار تنخفض في بغداد واربيل مع إغلاق بداية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم السبت، مع اغلاق البورصة في بداية الأسبوع الجاري.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 143150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 143400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 142500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 142350 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142200 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.