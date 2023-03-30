اسعار الدولار تنخفض في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 153350 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح يوم امس الاربعاء 154200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 154250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 152250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار البورصة أنخفضت ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 153700 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 152800 دينار لكل 100 دولار امريكي.