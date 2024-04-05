اسعار الدولار تنتعش

شفق نيوز/ ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليتماسك فوق أدنى مستوى في أسبوعين، مع انتعاش عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح.

ويعول مجلس الاحتياطي الفيدرالي كثيرًا على بيانات سوق العمل في تحديد أدوات السياسة النقدية الملائمة للتطورات الاقتصادية فى البلاد.

سعر مؤشر الدولار الأمريكي اليوم: ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.15% إلى مستوى (104.35) نقطة، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند (104.20) نقطة، وسجل أدنى مستوى عند (104.14) نقطة.

كما أنهي المؤشر تعاملات الخميس منخفضًا بأقل من 0.1%، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 103.92 نقطة.

وقلصت العملة الأمريكية خسائرها بعد تصريحات أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس "نيل كاشكاري"يوم الخميس: إذا استمر التضخم في التحرك بشكل مرتفع، فهذا يجعلني أتساءل عما إذا كان ينبغي علينا خفض أسعار الفائدة على الإطلاق هذا العام.