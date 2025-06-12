اسعار الدولار تقفز في بغداد واربيل مع تصاعد التوترات في المنطقة

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان بالتزامن مع تصاعد التوترات الامنية في المنطقة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141700 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء 141350 ديناراً مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 142750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140750 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 141850 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141700 دينار مقابل 100 دولار.