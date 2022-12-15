اسعار الدولار تغلق على استقرار في بغداد وترتفع بأربيل

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الخميس، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على سعر صرف بلغ 151800 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 152250 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 151250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151900 دينار مقابل 100 دولار.