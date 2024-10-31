اسعار الدولار تغلق على ارتفاع في بغداد واربيل بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، يوم الخميس، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع الإغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 150400 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 150200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 150300 دينار لكل 100 دولار ،وسعر الشراء 150200 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.