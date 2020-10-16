سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

اسعار الدولار تعاود الإرتفاع

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-16T07:06:28+0000
اسعار الدولار تعاود الإرتفاع

شفق نيوز/ يتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي اليوم الجمعة، إذ تسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وتعثر التقدم صوب تقديم تحفيز أمريكي، في إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.

وفي ظل تطبيق قيود جديدة لمكافحة انتشار كوفيد-19 في أوروبا وبريطانيا، ارتفع مؤشر الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين عند 93.910 نقطة مقابل سلة من العملات.

ودخلت لندن في إجراءات عزل عام مشددة لمواجهة ازدياد الإصابات بكوفيد-19، اعتبارا من منتصف الليل، ومع حظر تجول في باريس يجعل هذا أكبر مدينتين في أوروبا تعيشان في ظل قيود تفرضها الدولة.

وتضررت العملات الشديدة التأثر بالمخاطرة بالقدر الأكبر، وتصدر الدولار الأسترالي ونظيره النيوزيلندي والكرونة النرويجية الخسائر الأسبوعية. ومنيت الكرونة النرويجية بخسارة 2.5 بالمئة هذا الأسبوع، بينما انخفض الدولار الأسترالي 2.3 بالمئة.

كما شهد الجنيه الاسترليني موجة بيع كثيفة أمس الخميس بفعل مخاوف حيال العقبات التي تمنع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من التوصل لاتفاق تجاري لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وخسرت العملة البريطانية 1.1 بالمئة هذا الأسبوع وقبعت عند 1.2893 دولار اليوم.

 

 


related

اسعار الدولار تقفز لأعلى مستوى في شهر

Date: 2019-05-23 14:53:15
اسعار الدولار تقفز لأعلى مستوى في شهر

الدولار يسجل ذروة 6 أسابيع وسط ابتعاد عن عملات عالية المخاطر

Date: 2020-09-22 09:26:27
الدولار يسجل ذروة 6 أسابيع وسط ابتعاد عن عملات عالية المخاطر

اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

Date: 2020-08-29 07:19:57
اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

"كورونا" يصعد بالدولار أمام سلة العملات الأجنبية

Date: 2020-03-13 10:18:55
"كورونا" يصعد بالدولار أمام سلة العملات الأجنبية

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-09-09 07:41:39
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-08-24 07:28:46
ارتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

Date: 2020-08-15 07:56:16
انخفاض اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها بكوردستان

Date: 2020-09-28 07:58:00
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها بكوردستان