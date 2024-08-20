اسعار الدولار تعاود الارتفاع في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149250 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الاثنين 149100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 150250 دينارا، بينما بلغ الشراء 148250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل؛ فقد سجل الدولار ارتفاعا في محلات الصيرفة سعر البيع 149400 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 149300 دينار مقابل 100 دولار.